"Опять Россия". Ирландский журналист высмеял провал британской армии

Как сообщили ранее британские СМИ, внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. Кроме того, отчёт по охране труда и технике безопасности выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не были приостановлены до ноября 2020 года.