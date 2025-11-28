https://ria.ru/20251128/zhurnalist-2058297956.html
"Опять Россия". Ирландский журналист высмеял провал британской армии
Ирландский журналист Чей Боуз иронично допустил, что Лондон может обвинить Москву в проблемах с новой британской бронетехникой Ajax. РИА Новости, 28.11.2025
"Опять Россия". Ирландский журналист высмеял провал британской армии
Боуз считает, что Британия будет искать русский след в проблемах с техникой Ajax
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз иронично допустил, что Лондон может обвинить Москву в проблемах с новой британской бронетехникой Ajax.
"Остатки того, что когда-то было британской армией, теперь уничтожают себя сами. Жду не дождусь, когда объявят, что "во всем виновата Россия", — написал он в социальной сети Х
.
Как сообщили ранее британские СМИ, внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. Кроме того, отчёт по охране труда и технике безопасности выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не были приостановлены до ноября 2020 года.
Британское правительство ранее сообщало, что Ajax стала результатом совместных разработок британских ВС, британской оборонной компании DE&S и американской оборонной компании General Dynamics
, а в ее производстве задействовано более 230 компаний.