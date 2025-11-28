Рейтинг@Mail.ru
"Опять Россия". Ирландский журналист высмеял провал британской армии
28.11.2025
"Опять Россия". Ирландский журналист высмеял провал британской армии
"Опять Россия". Ирландский журналист высмеял провал британской армии
Ирландский журналист Чей Боуз иронично допустил, что Лондон может обвинить Москву в проблемах с новой британской бронетехникой Ajax.
"Опять Россия". Ирландский журналист высмеял провал британской армии

Боуз считает, что Британия будет искать русский след в проблемах с техникой Ajax

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз иронично допустил, что Лондон может обвинить Москву в проблемах с новой британской бронетехникой Ajax.
"Остатки того, что когда-то было британской армией, теперь уничтожают себя сами. Жду не дождусь, когда объявят, что "во всем виновата Россия", — написал он в социальной сети Х.
Как сообщили ранее британские СМИ, внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. Кроме того, отчёт по охране труда и технике безопасности выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не были приостановлены до ноября 2020 года.
Британское правительство ранее сообщало, что Ajax стала результатом совместных разработок британских ВС, британской оборонной компании DE&S и американской оборонной компании General Dynamics, а в ее производстве задействовано более 230 компаний.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Лондон не интересует мирный план по Украине, заявил посол в Британии
26 ноября, 19:46
 
Лондон не интересует мирный план по Украине, заявил посол в Британии
26 ноября, 19:46
 
 
