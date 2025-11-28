Жительница Красноярского края отдала мошенникам 17 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Жительница Красноярского края отдала телефонным мошенникам 17 миллионов рублей, которые взяла из родительского сейфа, перед этим она сказала код из смски для доставки несуществующего букета и провела по видеосвязи обыск в своей квартире, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в начале ноября, когда красноярке 2006 года рождения поступил звонок в мессенджере от незнакомца, представившегося курьером цветочного магазина. Он сообщил, что на её имя заказана доставка букета и для оформления необходимо сообщить код из смс. Девушка, не подозревая обман, сообщила всё как на духу. После этого ей поступил новый звонок, на этот раз от человека, который заявил о взломе её "Госуслуг" и что для восстановления доступа нужно позвонить по номеру. Девушку опять ничего не смутило, и она выполнила все инструкции.
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
11 ноября, 08:44
"Затем в режиме видеосвязи незнакомец убедил её провести "обыск" у себя по месту жительства и найти наличные деньги, чтобы их "задекларировать". Девушка взяла из родительского сейфа 17 миллионов рублей и по указанию мошенников передала их курьеру в сквере Центрального района. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и сообщила о случившемся родителям", - говорится в релизе.
В полицейском главке отмечают, что курьера удалось задержать. Им оказался житель Иркутска. Сотрудникам полиции он рассказал, что ему предложили эту работу в мессенджере. Так мужчина оказался в Красноярске, где забрал деньги у девушки и положил их в тайник для своего работодателя. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сейчас он находится в СИЗО.
В пресс-службе ГУМВД по Красноярскому краю уточнили РИА Новости, что украденные 17 миллионов рублей не удалось вернуть законным владельцам.
В Тюмени женщина отдала мошенникам более 21 миллиона рублей
28 октября, 15:56