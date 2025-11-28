Жительница Красноярского края отдала мошенникам 17 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Жительница Красноярского края отдала телефонным мошенникам 17 миллионов рублей, которые взяла из родительского сейфа, перед этим она сказала код из смски для доставки несуществующего букета и провела по видеосвязи обыск в своей квартире, сообщает краевой главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в начале ноября, когда красноярке 2006 года рождения поступил звонок в мессенджере от незнакомца, представившегося курьером цветочного магазина. Он сообщил, что на её имя заказана доставка букета и для оформления необходимо сообщить код из смс. Девушка, не подозревая обман, сообщила всё как на духу. После этого ей поступил новый звонок, на этот раз от человека, который заявил о взломе её "Госуслуг" и что для восстановления доступа нужно позвонить по номеру. Девушку опять ничего не смутило, и она выполнила все инструкции.