Жителю Омской области дали более восьми лет колонии за призывы к терактам
08:56 28.11.2025
Жителю Омской области дали более восьми лет колонии за призывы к терактам
Жителю Омской области дали более восьми лет колонии за призывы к терактам - РИА Новости, 28.11.2025
Жителю Омской области дали более восьми лет колонии за призывы к терактам
Житель Омской области приговорен к 8,5 годам исправительной колонии за написание комментария в интернет-сообществе, призывающий к осуществлению терактов, а... РИА Новости, 28.11.2025
Жителю Омской области дали более восьми лет колонии за призывы к терактам

Житель Омской области получил 8,5 года колонии за призывы к терактам

© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 8,5 годам исправительной колонии за написание комментария в интернет-сообществе, призывающий к осуществлению терактов, а также за перевод денег для нужд ВСУ, сообщает второй Восточный окружной военный суд.
По данным суда, фигурант, будучи несовершеннолетним и находясь на территории другого государства, в августе 2022 года разместил в открытом интернет-сообществе комментарий, в котором высказывал недовольство деятельностью президента РФ Владимира Путина и проводимой специальной военной операцией. В своем сообщении он призывал к осуществлению террористической деятельности и оправдывал подобные действия.
Кроме того, молодой человек систематически, в период с декабря 2022 по декабрь 2023 годов, оказывал материальную поддержку Вооруженным силам Украины, переводив денежные средства организациям, собирающим деньги для ведения военных действий против Российской Федерации. Эти действия квалифицированы судом как государственная измена.
"Суд… по совокупности преступлений назначил… окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что мужчина лишен права публично размещать обращения и другие материалы в интернете на два года. Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияОмская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
