Жителю Омской области дали более восьми лет колонии за призывы к терактам
КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Житель Омской области приговорен к 8,5 годам исправительной колонии за написание комментария в интернет-сообществе, призывающий к осуществлению терактов, а также за перевод денег для нужд ВСУ, сообщает второй Восточный окружной военный суд.
По данным суда, фигурант, будучи несовершеннолетним и находясь на территории другого государства, в августе 2022 года разместил в открытом интернет-сообществе комментарий, в котором высказывал недовольство деятельностью президента РФ Владимира Путина
и проводимой специальной военной операцией. В своем сообщении он призывал к осуществлению террористической деятельности и оправдывал подобные действия.
Кроме того, молодой человек систематически, в период с декабря 2022 по декабрь 2023 годов, оказывал материальную поддержку Вооруженным силам Украины
, переводив денежные средства организациям, собирающим деньги для ведения военных действий против Российской Федерации. Эти действия квалифицированы судом как государственная измена.
"Суд… по совокупности преступлений назначил… окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что мужчина лишен права публично размещать обращения и другие материалы в интернете на два года. Приговор в законную силу не вступил.