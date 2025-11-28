Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 28.11.2025
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского - РИА Новости, 28.11.2025
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского
У Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского

Песков: у Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно есть проблема с легитимностью у Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию", - сказал Песков журналистам.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
