https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058294455.html
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского - РИА Новости, 28.11.2025
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского
У Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:50:00+03:00
2025-11-28T11:50:00+03:00
2025-11-28T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058158229.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о проблемах с легитимностью у Зеленского
Песков: у Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы