На Украине раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому сегодня с утра

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США через обыски у главы его офиса Андрея Ермака послали сигнал Владимиру Зеленскому, пишет "Страна.ua", перечисляя возможные причины действий украинских антикоррупционных органов.



В статье напомнили о словах Ермака про то, что пока нынешний глава киевского режима находится у власти, Украина не пойдет на территориальные уступки. Причем, судя по всему, эту позицию Банковая озвучила американцам еще ранее, пишет издание.