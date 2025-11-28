Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому сегодня с утра
11:05 28.11.2025 (обновлено: 11:47 28.11.2025)
На Украине раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому сегодня с утра
США через обыски у главы его офиса Андрея Ермака послали сигнал Владимиру Зеленскому, пишет "Страна.ua", перечисляя возможные причины действий украинских... РИА Новости, 28.11.2025
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
сша
вашингтон (штат)
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, США, Вашингтон (штат)
На Украине раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому сегодня с утра

Обыски у Ермака могли быть сигналом Зеленскому от США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США через обыски у главы его офиса Андрея Ермака послали сигнал Владимиру Зеленскому, пишет "Страна.ua", перечисляя возможные причины действий украинских антикоррупционных органов.

В статье напомнили о словах Ермака про то, что пока нынешний глава киевского режима находится у власти, Украина не пойдет на территориальные уступки. Причем, судя по всему, эту позицию Банковая озвучила американцам еще ранее, пишет издание.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака
10:05
"Поэтому в политических кругах многие уже связывают с этими событиями сегодняшние обыски у Ермака. То есть, по данной версии, Вашингтон руками НАБУ дает понять Зеленскому, что ситуация для него крайне серьезная и пора корректировать позицию по мирному плану", — говорится в публикации.

По другой версии, обыски связаны с уже давно реализуемой линией "антизеленской коалиции" по лишению его реальной власти и превращению его в "английскую королеву" через потерю контроля над парламентским большинством и правительством, пишет "Страна.ua".

В пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. На вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
FT раскрыл детали обысков у Ермака
10:22
 
