ЛИМА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поощряет войну с Россией, чтобы скрыть хищения своего ближайшего окружения и его личные, сообщил РИА Новости бывший перуанский конгрессмен Густаво Эспиноса.
Перуанский политик отмечает, что украинское правительство "получило миллионы долларов от США и Европейского союза", что позволило ему обогатиться, "поддерживая торговлю оружием и используя ресурсы страны для незаконного обогащения, которое теперь становится очевидным".
С другой стороны, Эспиноса полагает, что отказ Зеленского назначить новые выборы объясняется тем, что "он стремится расплатиться со своими союзниками (США и ЕС) материальными благами и ресурсами Украины".
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.