Рейтинг@Mail.ru
Зеленский поощряет войну, заявил перуанский политик - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/zelenskij-2058535212.html
Зеленский поощряет войну, заявил перуанский политик
Зеленский поощряет войну, заявил перуанский политик - РИА Новости, 28.11.2025
Зеленский поощряет войну, заявил перуанский политик
Владимир Зеленский поощряет войну с Россией, чтобы скрыть хищения своего ближайшего окружения и его личные, сообщил РИА Новости бывший перуанский конгрессмен... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:59:00+03:00
2025-11-28T23:59:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058531136.html
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058518662.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Верховная Рада Украины
Зеленский поощряет войну, заявил перуанский политик

Перуанский политик Эспиноса: Зеленский поощряет войну, чтобы скрыть преступления

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИМА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поощряет войну с Россией, чтобы скрыть хищения своего ближайшего окружения и его личные, сообщил РИА Новости бывший перуанский конгрессмен Густаво Эспиноса.
"То, что произошло на Украине, - общеизвестный факт, поскольку Зеленский развязывал и поощрял войну (против России), чтобы скрыть хищения своего ближайшего окружения, но он также заработал на этом конфликте огромные деньги", - отметил он.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Перспективы Зеленского обнуляются на фоне отставки Ермака, пишут СМИ
Вчера, 23:10
Перуанский политик отмечает, что украинское правительство "получило миллионы долларов от США и Европейского союза", что позволило ему обогатиться, "поддерживая торговлю оружием и используя ресурсы страны для незаконного обогащения, которое теперь становится очевидным".
С другой стороны, Эспиноса полагает, что отказ Зеленского назначить новые выборы объясняется тем, что "он стремится расплатиться со своими союзниками (США и ЕС) материальными благами и ресурсами Украины".
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
Вчера, 21:38
 
В миреРоссияУкраинаСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала