Politico назвала обыски у Ермака сенсацией - РИА Новости, 28.11.2025
11:58 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/zelenskij-2058296482.html
Politico назвала обыски у Ермака сенсацией
Европейская версия газеты Politico назвала проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сенсационным развитием проводимого на Украине... РИА Новости, 28.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058257017_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_3b0a72373028fc52b41adff075154576.jpg
в мире, украина, тимур миндич, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, politico, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Politico, Дело Миндича
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европейская версия газеты Politico назвала проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сенсационным развитием проводимого на Украине расследования масштабной коррупционной схемы.
"В пятницу украинские антикоррупционные органы провели обыск... у Ермака в рамках сенсационного развития разрастающегося расследования дела о коррупции", - говорится в сообщении.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Сезам, откройся". Депутат Рады рассказал об обысках у Ермака
11:07
Ранее в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Эксперт назвал обыски у Ермака сигналом Зеленскому
10:58
 
В миреУкраинаТимур МиндичАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомPoliticoДело Миндича
 
 
