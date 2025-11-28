https://ria.ru/20251128/zdanie-2058373928.html
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске разобрали завалы
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске разобрали завалы - РИА Новости, 28.11.2025
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске разобрали завалы
Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске, извлечены тела трёх погибших, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:13:00+03:00
2025-11-28T15:13:00+03:00
2025-11-28T15:16:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058337217_1:0:1108:623_1920x0_80_0_0_dde72311d32b0858da620797cfcb2825.jpg
https://ria.ru/20251128/spasateli-2058356697.html
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058337217_160:0:1112:714_1920x0_80_0_0_566387a82b408d80cc9c87e14700945b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске разобрали завалы
На месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске разобрали завалы