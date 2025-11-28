Роман Заварин: Бюджет Вологодской области будет социально ориентированным

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли в пятницу в первом чтении бюджет области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщил на своей странице в соцсетях глава регионального парламента Роман Заварин.

"Проект бюджета остается сбалансированным, ответственным и социально ориентированным. На 2026 год доходы запланированы в объеме 129 миллиардов рублей, из них свыше 109 миллиардов — собственные. Расходы составят 139,2 миллиарда рублей. Социальная направленность бюджета остается безусловным приоритетом: 61% всех расходов — это социальные программы. Все обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме", - написал Заварин.

Глава областного парламента отметил, что бюджет предстоящего периода - это бюджет развития.

"В нем предусмотрены средства на модернизацию социальной и коммунальной инфраструктуры, ремонт и преобразование учебных корпусов и общежитий, поддержку учреждений социальной сферы, укрепление первичного звена здравоохранения, обеспечение безопасности и комфортных условий проживания граждан. Будут продолжены проекты в сфере ЖКХ, благоустройства, строительства ФАПов, социальных и спортивных объектов", - указал Заварин.