Рейтинг@Mail.ru
Роман Заварин: Бюджет Вологодской области будет социально ориентированным - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:43 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/zavarin-2058452014.html
Роман Заварин: Бюджет Вологодской области будет социально ориентированным
Роман Заварин: Бюджет Вологодской области будет социально ориентированным - РИА Новости, 28.11.2025
Роман Заварин: Бюджет Вологодской области будет социально ориентированным
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли в пятницу в первом чтении бюджет области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщил... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:43:00+03:00
2025-11-28T17:43:00+03:00
вологодская область
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:228:3001:1916_1920x0_80_0_0_3d2a0b2089cd8adfcff265ddaaa4eb90.jpg
https://ria.ru/20251127/zavarin-2057967368.html
https://ria.ru/20251025/zavarin-2050443680.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_c54dc5158e4d31fe5ab36d37f5fdf412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область
Вологодская область, Вологодская область
Роман Заварин: Бюджет Вологодской области будет социально ориентированным

Вологодское Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о бюджете

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Город Вологда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли в пятницу в первом чтении бюджет области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщил на своей странице в соцсетях глава регионального парламента Роман Заварин.
"Проект бюджета остается сбалансированным, ответственным и социально ориентированным. На 2026 год доходы запланированы в объеме 129 миллиардов рублей, из них свыше 109 миллиардов — собственные. Расходы составят 139,2 миллиарда рублей. Социальная направленность бюджета остается безусловным приоритетом: 61% всех расходов — это социальные программы. Все обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме", - написал Заварин.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Заварин: на Вологодчине увеличат оклады сотрудников аппарата мировых судей
27 ноября, 11:54
Глава областного парламента отметил, что бюджет предстоящего периода - это бюджет развития.
"В нем предусмотрены средства на модернизацию социальной и коммунальной инфраструктуры, ремонт и преобразование учебных корпусов и общежитий, поддержку учреждений социальной сферы, укрепление первичного звена здравоохранения, обеспечение безопасности и комфортных условий проживания граждан. Будут продолжены проекты в сфере ЖКХ, благоустройства, строительства ФАПов, социальных и спортивных объектов", - указал Заварин.
После принятия бюджета в первом чтении комитеты Законодательного Собрания продолжат работу по конкретным направлениям расходов. В областной парламент уже поступило 126 предложений от общественников, муниципалитетов и общественных организаций, которые будут рассмотрены совместно с правительством. Второе чтение проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов пройдет на сессии 10 декабря.
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Роман Заварин предложил внести поправки в программы развития села
25 октября, 09:00
 
Вологодская областьВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала