Генпрокуратура попросила запретить Pussy Riot

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура просит признать Pussy Riot экстремистской организацией и запретить в России, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В соответствии с частью 3 статьи 263 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации Минюст России информирует, что административное дело № 02а-1401/2025 по административному исковому заявлению заместителя генерального прокурора Российской Федерации о признании объединения "Панк группа Пусси Райот" экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 15 декабря 2025 года в 10 часов 00 минут в здании Тверского районного суда города Москвы", - говорится в сообщении.
Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову* (признана иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
