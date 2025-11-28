«

"Я не могу представить себе ни одной гипотетической ситуации, при которой Украина, даже при максимальной поддержке Америки и Евросоюза, могла бы победить. <…> И считаю совершенно необъяснимым, почему наша дипломатия не продолжается даже в этих сложных обстоятельствах. И это признак своего рода культового мышления на Западе, фиксирующего, что переговоры с Россией — это плохо. <…> Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности", — сказал эксперт.