"К границам русских": на Западе раскрыли, как решили поступить с Россией
02:46 28.11.2025 (обновлено: 08:46 28.11.2025)
"К границам русских": на Западе раскрыли, как решили поступить с Россией
"К границам русских": на Западе раскрыли, как решили поступить с Россией
"К границам русских": на Западе раскрыли, как решили поступить с Россией

Экс-коммодор Джерми: Россия доказала некомплектность западной дипломатии

Британский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В условиях абсолютной невозможности обыграть Россию на поле боя Запад остается привержен принципу недопустимости переговоров с Москвой, что говорит о его некомплектности, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.
«

"Я не могу представить себе ни одной гипотетической ситуации, при которой Украина, даже при максимальной поддержке Америки и Евросоюза, могла бы победить. <…> И считаю совершенно необъяснимым, почему наша дипломатия не продолжается даже в этих сложных обстоятельствах. И это признак своего рода культового мышления на Западе, фиксирующего, что переговоры с Россией — это плохо. <…> Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности", — сказал эксперт.

"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией
"Политическое выживание". На Западе высказались о войне с Россией
Вчера, 20:17
Причины сегодняшнего кризиса западной безопасности заключаются, по мнению военного, в планомерном приближении военной машины Европы и США к рубежам России. И в этом контексте единственный возможный шаг — возвращение к диалогу с Москвой.
«
"Мне хотелось бы верить, что в какой-то момент люди начнут понимать, что сдерживание России посредством расширения НАТО на самом деле было конфронтацией. Нам нужно перейти от философии противостояния русским, от того, чтобы выдвигаться к их границам, к тому, чтобы начать с ними разговаривать", — резюмировал Джерми.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
00:56
 
В мире Россия НАТО Москва Европа
 
 
