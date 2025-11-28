Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о бюджете на 2026-2028 годы
22:40 28.11.2025 (обновлено: 23:09 28.11.2025)
Путин подписал закон о бюджете на 2026-2028 годы
россия
владимир путин
экономика
бюджет
россия
россия, владимир путин, экономика, бюджет
Россия, Владимир Путин, Экономика, Бюджет

Путин подписал закон о бюджете на 2026-2028 годы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2026-й и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Главное о проекте

Большое внимание при подготовке документа уделили поддержке семьи. Так, подготовлена новая выплата для нуждающихся с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
Также около 1,8 триллиона пойдут на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготные займы в этом году. Более двух триллионов заложили на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
Значительные средства направят на развитие здравоохранения, за шесть лет на эти нужды используют более триллиона рублей. Свыше 900 миллиардов выделят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в полном объеме.
На национальные проекты в течение шести лет заложили почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона. Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов. Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.
Регионы получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в один триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно. Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на инфраструктуры ЖКХ.
Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на их прибыль. Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.
Основные характеристики бюджета на трехлетний период определены исходя из уровня инфляции, ежегодно не превышающего четыре процента, а также прогнозируемого объема ВВП:
  • в 2026 году — в размере 235,067 триллиона рублей, при этом общий объем доходов планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1 процента);
  • в 2027-м — 255,498 триллиона с планируемым общим доходом 42,91 триллиона (16,8 процента);
  • в 2028-м — 276,346 триллиона, доходы на этот год запланированы в размере 45,869 триллиона (16,6 процента).
Расходы запланированы на уровне 44,069, 46,096 и 49,383 триллиона рублей — 18,7, 18 и 17,9 процента ВВП соответственно.
Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6 процента ВВП в 2026-м сократится до 1,2 в следующем году, а в 2028-м составит 1,3 процента. Ненефтегазовый дефицит снизится с 5,4 процента ВВП в 2026 году до 4,8 в 2027-м и останется на этом уровне в 2028 году.
Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2027 года запланирован на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028-го — 42,18 триллиона, 2029-го — 47,41 триллиона; внешнего — 66,8, 63,9 и 62,3 миллиарда долларов соответственно.
Предполагаемый объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027-го — 13,837 триллиона, 2028-го — 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.
Поправки к бюджету

Во время второго чтения нижняя палата парламента поддержала поправки депутатов и правительства, которые перераспределяют более семи триллионов рублей. Большую их часть направили на нужды обороны и безопасности, включая потребности спецоперации. Некоторые изменения затронули распределение средств на нацпроекты.
Дополнительные ресурсы направят на социально-экономическое развитие новых регионов, финансирование ВОИ, фондов "Защитники Отечества" и "Памяти 6-й роты", создание центров реабилитации участников СВО и протезирования, ремонт школ, строительство и реконструкцию дорог, развитие сельских территорий.
Также выделят средства на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса и транспортировки продовольствия, льготное кредитование, программы Росагролизинга, сохранение льготных тарифов РЖД на перевозку сельхозпродукции.
Вырастут траты и на социальные стипендии студентам, военные учебные центры на базе вузов, обеспечение доступа к информресурсам для научных организаций высшего образования, обеспечение лекарствами пациентов, страдающих 14 высокозатратными заболеваниями.
Со своей стороны, правительство выделило среди основных изменений увеличение объемов жилищных субсидий военнослужащим и помощь при создании медицинской инфраструктуры вооруженных сил.
Россия Владимир Путин Экономика Бюджет
 
 
