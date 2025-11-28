В Пензе экс-главу миграционного управления УМВД будут судить за взятки

САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника миграционного управления УМВД и его подчиненного, обвиняемых в получении взяток и организации незаконной миграции, сообщили в региональной прокуратуре.