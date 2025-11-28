В Пензе экс-главу миграционного управления УМВД будут судить за взятки

САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника миграционного управления УМВД и его подчиненного, обвиняемых в получении взяток и организации незаконной миграции, сообщили в региональной прокуратуре.
УФСБ региона сообщало о задержании и аресте начальника управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области полковника Игоря Мысякова и начальника отдела иммиграционного контроля этого управления в апреле 2025 года. Изначально следователи предъявили им обвинение по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взяток группой лиц по предварительному сговору". В мае было возбуждено новое уголовное дело по статье 322.1 "Организация незаконной миграции".
"По версии следствия, с июня 2023-го по апрель 2025 года обвиняемые оказывали общее покровительство деятельности индивидуального предпринимателя, предупреждали его о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, где им незаконно привлекались к труду иностранные граждане. За указанные противоправные действия должностные лица получали от предпринимателя взятки в виде строительных материалов и услуг по ремонту их недвижимости (дачного дома и квартиры). Кроме того, обвиняемые, действуя в интересах предпринимателя, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ряда иностранных граждан", - отмечается в Telegram-канале прокуратуры.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что вторым подозреваемым является экс-начальник отдела иммиграционного контроля УМВД России по Пензенской области Евгений Тургенев.
Обвинительное заключение утверждено по части 3 и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("получение взятки должностным лицом в крупном размере") и пунктам "а", "б", "в" части 2 ст. 322.1 УК РФ ("организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения"), добавили в прокуратуре. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Пензы.
Обвиняемого во взятке мэра Владимира освободили от должности
26 ноября, 11:07