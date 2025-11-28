Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала обсудил дальнейшее взаимодействие с главой "Транснефти"
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:39 28.11.2025
Губернатор Ямала обсудил дальнейшее взаимодействие с главой "Транснефти"
Губернатор Ямала обсудил дальнейшее взаимодействие с главой "Транснефти" - РИА Новости, 28.11.2025
Губернатор Ямала обсудил дальнейшее взаимодействие с главой "Транснефти"
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с председателем правления и президентом компании "Транснефть" Николаем Токаревым, на которой стороны... РИА Новости, 28.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20251126/artyukhov-2057845386.html
2025
Ямало-Ненецкий автономный округ

Губернатор Ямала обсудил дальнейшее взаимодействие с главой "Транснефти"

© Фото : пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округаГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с председателем правления и президентом компании "Транснефть" Николаем Токаревым, на которой стороны договорились о продолжении сотрудничества, сообщает правительство округа.
По данным регионального правительства, на встрече Артюхов выразил благодарность компании за значительный вклад в региональную инфраструктуру и отметил, что благодаря активному участию "Транснефть-Сибирь" облик некоторых населенных пунктов существенно изменился.
"Мы благодарны "Транснефти" за постоянную поддержку социальных проектов и вклад в модернизацию инфраструктуры региона. Наше сотрудничество направлено на улучшение качества жизни и работы ямальцев. Заметно преобразился Коротчаево – один из районов газовой столицы. На благо людей уже работают ледовый корт, бассейн, активно строится долгожданная больница", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
В начале года, отмечают в правительстве округа, компания подписала договор с Новоуренгойской городской центральной больницей на оснащение строящейся участковой больницы в районе Коротчаево. Строительство больницы близится к завершению, готовность объекта составляет 85%. В 2020 году правительство ЯНАО и "Транснефть" заключили соглашение о финансировании двух значимых инфраструктурных объектов: бассейна школы и крытого ледового корта в районе Коротчаево. Объекты были сданы в 2022 году.
В правительстве округа отмечают, что ранее компания вложила значительные средства в развитие коммунальной, социальной и жилищной инфраструктуры региона. Были возведены жилые дома в Губкинском, Ноябрьске и Новом Уренгое, спортивный комплекс, детский сад, а также объекты инженерной инфраструктуры в Коротчаево. Кроме того, построен завод по разведению рыбы, полигон утилизации отходов в Тазовском районе и мостовые переходы через реки Пур и Надым.
АО "Транснефть – Сибирь" занимается магистральным транспортом нефти. На территории Ямала общая длина трубопроводов компании превышает 1,1 тысячи километров, а внутрипромысловых нефтепроводов – 7 тысяч километров, уточняют в правительстве региона.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых
26 ноября, 21:43
 
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
