Вулин прокомментировал слова Каллас о Второй мировой войне

БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас своей ложью об истории Второй мировой войны и роли России доказала, что Сербия не должна верить Западу и допускать переписывания истории, заявил основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Ранее Каллас
заявила, что за последние 100 лет Россия
напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза. При этом, по ее словам, ни одна из этих стран не нападала на Россию.
"Кая Каллас, объясняя, почему необходимо продолжить войну с Россией до последнего украинца, сказала, что… Как Россия напала на Третий рейх и всех его союзников, не знаю, но знаю, что такие заявления – лучшее доказательство того, что ни Россия, ни Сербия
не должны верить Западу и молчать, когда они лгут о нас и меняют свою и нашу историю. Не стыдятся потомки нацистов, которые руководят ЕС
и многими странами-членами в Генеральной ассамблее ООН
, преступлений своих предков, они стыдятся их военного поражения и сейчас хотят кровью украинцев оплатить историческую месть", - цитирует пресс-служба Вулина
его заявление.
Бывший замглавы сербского правительства ранее возглавил созданное в 2025 году отделение Российского исторического общества (РИО) в Сербии.
"Если кому-то до сих пор неясно, почему необходимо РИО в Сербии, пусть еще раз послушает Каю Каллас. Кто ненавидит Россию, ненавидит и Сербию, сербы, что вам неясно?" - сказал Вулин.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии
участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито
.
В центре Белграда
находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, есть памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.