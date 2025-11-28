БЕЛГРАД, 28 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас своей ложью об истории Второй мировой войны и роли России доказала, что Сербия не должна верить Западу и допускать переписывания истории, заявил основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Если кому-то до сих пор неясно, почему необходимо РИО в Сербии, пусть еще раз послушает Каю Каллас. Кто ненавидит Россию, ненавидит и Сербию, сербы, что вам неясно?" - сказал Вулин.