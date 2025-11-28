Рейтинг@Mail.ru
Центробанк разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
28.11.2025
Центробанк разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
Центробанк разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
ВТБ получил от Центробанка разрешение выделить второе юридическое лицо с заблокированными активами, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Центробанк разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы

ВТБ получил разрешение ЦБ на вывод с баланса $900 миллионов санкционных активов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВТБ получил от Центробанка разрешение выделить второе юридическое лицо с заблокированными активами, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Мы в 20-х числах ноября <…> получили решение комитета банковского надзора Банка России, согласовывающего нам перечень и объем активов и обязательств к выделению в рамках второго юрлица по 292-ФЗ в специальное общество", — сказал он.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юридическое лицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы.

По словам Пьянова общий объем валютно номинированных активов и иностранных обязательств составил почти 900 миллионов долларов, или около 70 миллиардов рублей.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В ВТБ рассказали о планах провести точечную оптимизацию персонала
11:26
Зампред ВТБ напомнил, что выделение первого общества в прошлом году проходило мучительно, но сейчас процедура стала более отстроенной. Он добавил, что само выделение завершится до конца года, предположительно в "красивую дату" 12 декабря.
В октябре Пьянов сообщил, что вторая реорганизация облегчит задачу по достижению цели по чистой прибыли по МСФО в 500 миллиардов рублей.
Первое выделение специального общества, которому передали часть заблокированных активов, ВТБ провел на рубеже 2024-2025 годов. Позже Центробанк разрешил выделять в такие общества и просроченные заблокированные обязательства перед недружественными держателями.
В конце июля группа ВТБ повысила прогноз по чистой прибыли за 2025 год по МСФО с 430 миллиардов рублей до 500 миллиардов. За январь-сентябрь банк заработал 380 миллиардов.
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Топ-менеджер рассказал, как ВТБ будет работать с заблокированными активами
18 июня, 05:18
 
