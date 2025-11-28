https://ria.ru/20251128/vtb-2058303718.html
Центробанк разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
Центробанк разрешил ВТБ вывести с баланса санкционные активы
ВТБ получил от Центробанка разрешение выделить второе юридическое лицо с заблокированными активами, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВТБ получил от Центробанка разрешение выделить второе юридическое лицо с заблокированными активами, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Мы в 20-х числах ноября <…> получили решение комитета банковского надзора Банка России, согласовывающего нам перечень и объем активов и обязательств к выделению в рамках второго юрлица по 292-ФЗ в специальное общество", — сказал он.
Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юридическое лицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы.
По словам Пьянова общий объем валютно номинированных активов и иностранных обязательств составил почти 900 миллионов долларов, или около 70 миллиардов рублей.
Зампред ВТБ напомнил, что выделение первого общества в прошлом году проходило мучительно, но сейчас процедура стала более отстроенной. Он добавил, что само выделение завершится до конца года, предположительно в "красивую дату" 12 декабря.
В октябре Пьянов сообщил, что вторая реорганизация облегчит задачу по достижению цели по чистой прибыли по МСФО в 500 миллиардов рублей.
Первое выделение специального общества, которому передали часть заблокированных активов, ВТБ провел на рубеже 2024-2025 годов. Позже Центробанк разрешил выделять в такие общества и просроченные заблокированные обязательства перед недружественными держателями.
В конце июля группа ВТБ повысила прогноз по чистой прибыли за 2025 год по МСФО с 430 миллиардов рублей до 500 миллиардов. За январь-сентябрь банк заработал 380 миллиардов.