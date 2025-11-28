Рейтинг@Mail.ru
ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
11:32 28.11.2025
ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
Эксперты ВТБ определили три тренда, которые станут ключевыми в программах лояльности в 2026 году – банки будут менять подходы к начислению кешбэка, переходя к... РИА Новости, 28.11.2025
2025
Новости
© РИА Новости / Евгений Биятов
Отделение банка "ВТБ"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Эксперты ВТБ определили три тренда, которые станут ключевыми в программах лояльности в 2026 году – банки будут менять подходы к начислению кешбэка, переходя к более персонализированным и экономически эффективным моделям, ориентированным на лояльных и транзакционно активных клиентов, сообщил в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
По прогнозам кредитного учреждения, за 2025 год банки начислят клиентам от 450 до 500 миллиардов рублей кешбэка.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации потребкредитов
Вчера, 14:51
Персонализация в программах лояльности выйдет на другой уровень. Банки активно внедряют модели машинного обучения, которые анализируют широкий спектр данных клиента: его транзакционную активность, финансовые привычки и периодичность трат. Эти данные позволяют оперативно подбирать наиболее релевантные категории и размер кешбэка.
На смену универсальным категориям и одинаковым процентам кешбэка приходят предложения, основанные на оценке общей доходности клиента для банка. Если клиент активно пользуется продуктами банка – получает зарплату, копит, инвестирует или оформляет кредитные продукты, – он может рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк. Такой подход позволяет поощрять наиболее ценную для банка аудиторию и строить взаимовыгодные отношения.
Банки уже не первый год используют игровые механики для повышения вовлеченности клиентов, а в следующем году этот тренд только усилится. Игроки рынка будут использовать геймификацию для удержания наиболее лояльных клиентов и предлагать не только категории кешбэка, но и специальные предложения от партнеров.
"Клиентские предпочтения меняются – пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые предложения. Сегодня выигрывает тот банк, который умеет быть на шаг впереди, понимать мотивы клиента и действовать точечно. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений – именно она задаст направление развития лояльности в следующем году", – приводит пресс-служба банка слова Брейтенбихера.
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВТБ выяснил, когда клиенты выбирают оплату по QR-коду
Вчера, 15:59
 
 
 
