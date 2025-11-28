Рейтинг@Mail.ru
11:26 28.11.2025
В ВТБ рассказали о планах провести точечную оптимизацию персонала
экономика, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВТБ планирует провести "точечную" оптимизацию персонала в розничном и операционно-технологическом блоках, а о массовом сокращении речи не идет, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.
"Планируется, действительно, в отдельных областях точечная оптимизация персонала. Эти области представлены нашим операционно-технологическим блоком и нашим блоком розничного бизнеса; преимущественно - в розничном бизнесе", - сказал он.
"Но ни о каком массовом сокращении речи не идет. Речь идет, по сути, об оптимизации цели эффективности преимущественно в этих областях", - отметил Пьянов.
Первый зампред добавил, что речь идет о "единицах процентов" от общей численности персонала.
Ранее в кулуарах конференции AI Journey глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января, о котором он упоминал ранее, будет касаться персонала центрального аппарата банка.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В "АвтоВАЗе" ответили на вопрос о возможном сокращении персонала
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
