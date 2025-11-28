В ВТБ рассказали о планах провести точечную оптимизацию персонала

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВТБ планирует провести "точечную" оптимизацию персонала в розничном и операционно-технологическом блоках, а о массовом сокращении речи не идет, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.

"Планируется, действительно, в отдельных областях точечная оптимизация персонала. Эти области представлены нашим операционно-технологическим блоком и нашим блоком розничного бизнеса; преимущественно - в розничном бизнесе", - сказал он.

"Но ни о каком массовом сокращении речи не идет. Речь идет, по сути, об оптимизации цели эффективности преимущественно в этих областях", - отметил Пьянов.

Первый зампред добавил, что речь идет о "единицах процентов" от общей численности персонала.