В ВТБ рассказали о планах провести точечную оптимизацию персонала
В ВТБ рассказали о планах провести точечную оптимизацию персонала - РИА Новости, 28.11.2025
В ВТБ рассказали о планах провести точечную оптимизацию персонала
ВТБ планирует провести "точечную" оптимизацию персонала в розничном и операционно-технологическом блоках, а о массовом сокращении речи не идет, сообщил... РИА Новости, 28.11.2025
экономика
герман греф
сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВТБ планирует провести "точечную" оптимизацию персонала в розничном и операционно-технологическом блоках, а о массовом сокращении речи не идет, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.
"Планируется, действительно, в отдельных областях точечная оптимизация персонала. Эти области представлены нашим операционно-технологическим блоком и нашим блоком розничного бизнеса; преимущественно - в розничном бизнесе", - сказал он.
"Но ни о каком массовом сокращении речи не идет. Речь идет, по сути, об оптимизации цели эффективности преимущественно в этих областях", - отметил Пьянов.
Первый зампред добавил, что речь идет о "единицах процентов" от общей численности персонала.
Ранее в кулуарах конференции AI Journey глава Сбербанка Герман Греф
заявлял журналистам, что сокращение до 20% неэффективных сотрудников до 1 января, о котором он упоминал ранее, будет касаться персонала центрального аппарата банка.