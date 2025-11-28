Киев не может больше финансировать ВСУ, сообщил источник

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство украинских военных (60%) вынуждены покупать себе снаряжение за свой счет, обеспечение продуктами и вещами в ВСУ финансируется лишь на 44,5% от необходимого, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинские СМИ со ссылкой на счетную палату Украины публикуют неутешительные данные: более половины украинских военных (60%) обеспечивают себя снаряжением за свой счет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аудиторы установили, что в ВСУ продовольственное и вещевое обеспечение финансируется лишь на 44,5% от необходимого, а обеспечение горюче-смазочными материалами - на 73%.

"Выполнение заключенных контрактов по поставкам задерживалось, а ответственности за это так никто и не понес", - отметил представитель силовых структур.

Он добавил, что среди военнослужащих ВСУ был проведен опрос, и только четверть опрошенных ответили, что удовлетворены полученным от государства снаряжением.

"60% отметили, что вынуждены покупать вещное имущество за свой счет, более половины выразили недовольство качеством питания, 26% сообщили о нехватке горючего в подразделениях", - уточнил собеседник агентства.

Украинские СМИ в качестве причины такого положения дел называют неравномерность процессов цифровизации системы тылового обеспечения армии, введенной совсем недавно.