28.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 28.11.2025
Киев не может больше финансировать ВСУ, сообщил источник
Киев не может больше финансировать ВСУ, сообщил источник
Киев не может больше финансировать ВСУ, сообщил источник

Более половины военных ВСУ вынуждены покупать себе снаряжение за свой счет

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство украинских военных (60%) вынуждены покупать себе снаряжение за свой счет, обеспечение продуктами и вещами в ВСУ финансируется лишь на 44,5% от необходимого, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские СМИ со ссылкой на счетную палату Украины публикуют неутешительные данные: более половины украинских военных (60%) обеспечивают себя снаряжением за свой счет", - сказал собеседник агентства.
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник
27 ноября, 21:19
Моральное состояние солдат ВСУ находится на низком уровне, сообщил источник
27 ноября, 21:19
По его словам, аудиторы установили, что в ВСУ продовольственное и вещевое обеспечение финансируется лишь на 44,5% от необходимого, а обеспечение горюче-смазочными материалами - на 73%.
"Выполнение заключенных контрактов по поставкам задерживалось, а ответственности за это так никто и не понес", - отметил представитель силовых структур.
Он добавил, что среди военнослужащих ВСУ был проведен опрос, и только четверть опрошенных ответили, что удовлетворены полученным от государства снаряжением.
"60% отметили, что вынуждены покупать вещное имущество за свой счет, более половины выразили недовольство качеством питания, 26% сообщили о нехватке горючего в подразделениях", - уточнил собеседник агентства.
Украинские СМИ в качестве причины такого положения дел называют неравномерность процессов цифровизации системы тылового обеспечения армии, введенной совсем недавно.
"Однако все понимают, что это скорее вызвано тяжелейшей ситуацией в экономике и сокращением финансирования со стороны Запада", - сказал представитель силовых структур.
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник
26 ноября, 20:43
В ВСУ приказывают добивать своих же раненых, сообщил источник
26 ноября, 20:43
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
