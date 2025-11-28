https://ria.ru/20251128/vsu-2058496421.html
В Константиновке батальон ВСУ остался без оружия, заявил пленный
Подразделения украинской армии, расположенные в Константиновке, деморализованы и отрезаны от поставок вооружения и боеприпасов, сообщил РИА Новости пленный боец РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донбасс
вооруженные силы украины
