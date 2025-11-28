Рейтинг@Mail.ru
В Константиновке батальон ВСУ остался без оружия, заявил пленный - РИА Новости, 28.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 28.11.2025
В Константиновке батальон ВСУ остался без оружия, заявил пленный
В Константиновке батальон ВСУ остался без оружия, заявил пленный
Подразделения украинской армии, расположенные в Константиновке, деморализованы и отрезаны от поставок вооружения и боеприпасов, сообщил РИА Новости пленный боец РИА Новости, 28.11.2025
константиновка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Константиновке батальон ВСУ остался без оружия, заявил пленный

В Константиновке батальон ВСУ оказался отрезан от поставок вооружения

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения украинской армии, расположенные в Константиновке, деморализованы и отрезаны от поставок вооружения и боеприпасов, сообщил РИА Новости пленный боец 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Заблудились и к вашим вышли. Думали, тут пустая позиция, а тут ваши. У нас оружия нет, поставок тоже уже нет, зачем нас в этот Донбасс отправили вообще", - пожаловался он.
Военнопленный признал, что весь Донбасс уже фактически российский.
"Он и так уже ваш весь практически, за что тут воевать. Мы просто тут умираем и все. Вот и решили уйти с позиций", - заключил пленный.
Боевики ВСУ из состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ были взяты в плен штурмовиками 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе Константиновки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
