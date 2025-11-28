В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому

БЕЛГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина и пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

« "В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. <...> Ранен пятилетний ребенок. Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.

Также загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов. На местах работают пожарные расчеты и оперативные службы.

ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.