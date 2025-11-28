Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 28.11.2025 (обновлено: 20:07 28.11.2025)
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому - РИА Новости, 28.11.2025
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина и пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
Новости
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому

В Драгунском при ударе дрона ВСУ по дому погибла женщина и пострадал ребенок

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина и пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. <...> Ранен пятилетний ребенок. Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.

Западные СМИ покрывают преступления Киева, как мафия, заявила Захарова
24 ноября, 16:23
24 ноября, 16:23
Также загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов. На местах работают пожарные расчеты и оперативные службы.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
