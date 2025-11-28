В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому

БЕЛГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина и пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. <...> Ранен пятилетний ребенок. Мальчика с ожогами лица и тела бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.
Также загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов. На местах работают пожарные расчеты и оперативные службы.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18