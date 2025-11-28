Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ

КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Военнослужащий штурмового полка ВСУ совершил суицид, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем в безнадежной ситуации, сообщил РИА Новости офицер российской группировки войск "Север".

По его словам, это не единичный случай самоубийства на позициях ВСУ, число суицидов в их рядах значительно возросло из-за тяжелой оперативной обстановки и приказов командования.