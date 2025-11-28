https://ria.ru/20251128/vsu-2058414680.html
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ - РИА Новости, 28.11.2025
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ
Военнослужащий штурмового полка ВСУ совершил суицид, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем в безнадежной ситуации, сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ
КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Военнослужащий штурмового полка ВСУ совершил суицид, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем в безнадежной ситуации, сообщил РИА Новости офицер российской группировки войск "Север".
Момент инцидента попал на видео российских бойцов "Севера", проводивших разведку в данном районе.
По словам офицера, военнослужащий отдельного штурмового полка ВСУ
"покончил с собой из-за безнадёжно сложившейся обстановки на украинской позиции". "По данным радиоперехвата, украинскому военному был дан приказ произвести разведку боем", — отметил собеседник.
По его словам, это не единичный случай самоубийства на позициях ВСУ, число суицидов в их рядах значительно возросло из-за тяжелой оперативной обстановки и приказов командования.
"Моральное состояние ВСУ при сложившейся обстановке и "мясные" приказы киевского командования вынуждают украинских военных к самоубийству", - добавил собеседник агентства.