Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 28.11.2025
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Украинский солдат покончил с собой, чтобы не выполнять приказ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Военнослужащий штурмового полка ВСУ совершил суицид, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем в безнадежной ситуации, сообщил РИА Новости офицер российской группировки войск "Север".
Момент инцидента попал на видео российских бойцов "Севера", проводивших разведку в данном районе.
По словам офицера, военнослужащий отдельного штурмового полка ВСУ "покончил с собой из-за безнадёжно сложившейся обстановки на украинской позиции". "По данным радиоперехвата, украинскому военному был дан приказ произвести разведку боем", — отметил собеседник.
По его словам, это не единичный случай самоубийства на позициях ВСУ, число суицидов в их рядах значительно возросло из-за тяжелой оперативной обстановки и приказов командования.
"Моральное состояние ВСУ при сложившейся обстановке и "мясные" приказы киевского командования вынуждают украинских военных к самоубийству", - добавил собеседник агентства.
