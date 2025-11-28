Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за обстрел пляжа в Севастополе

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе, где погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"За совершение террористического акта к пожизненному лишению свободы заочно приговорен командир 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислав Карпуша... По приговору суда первые 12 лет из пожизненного лишения свободы Карпуша будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы
19 ноября, 14:10
Отмечается, что Карпуша признан виновным по статье о теракте, дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Карпуша заочно арестован. В сентябре он уже был осужден пожизненно за совершение теракта в Курской области.
Установлено, что 23 июня 2024 года Карпуша направил военнослужащих в район населенных пунктов Березанка, Константиновка и Пришиб Николаевской области и Новоалександровка Херсонской области, находящихся на подконтрольной ВСУ территории. Он отдал им приказ о прицельном ракетном обстреле по переданным координатам, для чего использовались реактивные системы зарубежного производства с кассетной боевой частью. Были запущены шесть ракет оперативно-тактического назначения по невоенным объектам гражданской инфраструктуры в Севастополе, в результате срабатывания одной из ракет в воздухе над пляжем в поселке Учкуевка четверо мирных граждан, включая двоих детей, погибли, 113 получили травмы.