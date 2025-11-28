Рейтинг@Mail.ru
Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за обстрел пляжа в Севастополе
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 28.11.2025
Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за обстрел пляжа в Севастополе
Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за обстрел пляжа в Севастополе - РИА Новости, 28.11.2025
Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за обстрел пляжа в Севастополе
Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе, где... РИА Новости, 28.11.2025
Командиру ВСУ заочно вынесли приговор за обстрел пляжа в Севастополе

Командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному за обстрел пляжа в Севастополе

© Фото : соцсетиРостислав Карпуша
Ростислав Карпуша - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети
Ростислав Карпуша. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об обстреле в июне 2024 года пляжа в Севастополе, где погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"За совершение террористического акта к пожизненному лишению свободы заочно приговорен командир 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислав Карпуша... По приговору суда первые 12 лет из пожизненного лишения свободы Карпуша будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы
19 ноября, 14:10
Отмечается, что Карпуша признан виновным по статье о теракте, дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Карпуша заочно арестован. В сентябре он уже был осужден пожизненно за совершение теракта в Курской области.
Установлено, что 23 июня 2024 года Карпуша направил военнослужащих в район населенных пунктов Березанка, Константиновка и Пришиб Николаевской области и Новоалександровка Херсонской области, находящихся на подконтрольной ВСУ территории. Он отдал им приказ о прицельном ракетном обстреле по переданным координатам, для чего использовались реактивные системы зарубежного производства с кассетной боевой частью. Были запущены шесть ракет оперативно-тактического назначения по невоенным объектам гражданской инфраструктуры в Севастополе, в результате срабатывания одной из ракет в воздухе над пляжем в поселке Учкуевка четверо мирных граждан, включая двоих детей, погибли, 113 получили травмы.
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку
2 июня, 16:18
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку
2 июня, 16:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
