ВСУ потеряли до 935 военных в зоне группировки "Север"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 935 солдат в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 935 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.