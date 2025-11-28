Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1650 боевиков, 2 танка и 26 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 111 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.