Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 28.11.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ - РИА Новости, 28.11.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ
ВСУ за неделю потеряли более 1650 боевиков, 2 танка и 26 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ

ВСУ потеряли более 1650 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1650 боевиков, 2 танка и 26 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 111 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
