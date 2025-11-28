https://ria.ru/20251128/vsu-2058306435.html
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ - РИА Новости, 28.11.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ
ВСУ за неделю потеряли более 1650 боевиков, 2 танка и 26 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:28:00+03:00
2025-11-28T12:28:00+03:00
2025-11-28T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391333_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_9ecebfa02910c3b9b589ea7e3679b55b.jpg
https://ria.ru/20251126/front-2057830477.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391333_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_fa02e12b3f438f184c74c5cf0212d2b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 1650 военных ВСУ
ВСУ потеряли более 1650 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1650 боевиков, 2 танка и 26 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ
и бригады морской пехоты", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что потери ВСУ составили свыше 1650 военнослужащих, два танка, 26 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 111 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.