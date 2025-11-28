https://ria.ru/20251128/vsu-2058305304.html
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю - РИА Новости, 28.11.2025
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ и три танка противника,... РИА Новости, 28.11.2025
россия
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока"