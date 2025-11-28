Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 28.11.2025 (обновлено: 12:38 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/vsu-2058305304.html
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю - РИА Новости, 28.11.2025
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ и три танка противника,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:24:00+03:00
2025-11-28T12:38:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20251128/svo-2058304733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока" за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1600 военных в зоне работы "Востока"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили свыше 1600 военнослужащих ВСУ и три танка противника, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1600 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении МО РФ.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, добавили в ведомстве.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
12:22
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала