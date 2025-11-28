Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области два человека пострадали при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 28.11.2025
В Херсонской области два человека пострадали при атаке ВСУ
В Херсонской области два человека пострадали при атаке ВСУ
В результате атак ВСУ за прошедшие сутки два жителя Херсонской области получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два человека пострадали при атаке ВСУ

Сальдо: два жителя Херсонской области получили ранения при атаке ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Скорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. В результате атак ВСУ за прошедшие сутки два жителя Херсонской области получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за агрессии киевского режима пострадали два человека. В Днепрянах ранен мужчина 1982 года рождения, доставлен в Новокаховскую ЦРБ на лечение. В Великих Копанях в результате целенаправленного удара по жилому сектору ранен мирный житель", - написал Сальдо в Telegram-канале.
В Лазурном Скадовского муниципалитета из-за атаки беспилотников загорелся газовый резервуар, обошлось без жертв, добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала