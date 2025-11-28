Рейтинг@Mail.ru
Киев отправляет в штурмовики операторов БПЛА, рассказал пленный - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/vsu-2058226517.html
Киев отправляет в штурмовики операторов БПЛА, рассказал пленный
Киев отправляет в штурмовики операторов БПЛА, рассказал пленный - РИА Новости, 28.11.2025
Киев отправляет в штурмовики операторов БПЛА, рассказал пленный
Обученных операторов БПЛА в украинской армии отправляют в штурмовую пехоту из-за нехватки штурмовиков, рассказал РИА Новости Александр Грабиевский, один из... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:51:00+03:00
2025-11-28T02:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
геленджик
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057999375.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
геленджик
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, геленджик, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Геленджик, Украина, Киев
Киев отправляет в штурмовики операторов БПЛА, рассказал пленный

Киев из-за нехватки людей отправляет в штурмовики операторов БПЛА

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Обученных операторов БПЛА в украинской армии отправляют в штурмовую пехоту из-за нехватки штурмовиков, рассказал РИА Новости Александр Грабиевский, один из таких украинских военных, который оказался в плену.
"Приехал автобус, и мы поехали в село Геленджик. Там живут операторы дронов. Я три недели на симуляторе тренировался — на ноутбуке. А потом объявили, что я иду в пехоту", — сказал Грабиевский.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
Вчера, 13:01
По его словам, при мобилизации в своем родном городе он пытался убежать от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.).
"Возле магазина они (сотрудники ТЦК — ред.) стояли, дежурили. Я вышел — попросили показать учетные данные. В планшете проверили, что я уклонист, и забрали меня. Я сопротивлялся, хотел убежать, но догнали. Заломали руки и затолкали в машину", — добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГеленджикУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала