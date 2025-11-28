https://ria.ru/20251128/vsu-2058226517.html
Киев отправляет в штурмовики операторов БПЛА, рассказал пленный
Обученных операторов БПЛА в украинской армии отправляют в штурмовую пехоту из-за нехватки штурмовиков, рассказал РИА Новости Александр Грабиевский, один из... РИА Новости, 28.11.2025
ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Обученных операторов БПЛА в украинской армии отправляют в штурмовую пехоту из-за нехватки штурмовиков, рассказал РИА Новости Александр Грабиевский, один из таких украинских военных, который оказался в плену.
"Приехал автобус, и мы поехали в село Геленджик
. Там живут операторы дронов. Я три недели на симуляторе тренировался — на ноутбуке. А потом объявили, что я иду в пехоту", — сказал Грабиевский.
По его словам, при мобилизации в своем родном городе он пытался убежать от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине
называют военкоматы - ред.).
"Возле магазина они (сотрудники ТЦК — ред.) стояли, дежурили. Я вышел — попросили показать учетные данные. В планшете проверили, что я уклонист, и забрали меня. Я сопротивлялся, хотел убежать, но догнали. Заломали руки и затолкали в машину", — добавил он.