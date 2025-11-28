Киев отправляет в штурмовики операторов БПЛА, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Обученных операторов БПЛА в украинской армии отправляют в штурмовую пехоту из-за нехватки штурмовиков, рассказал РИА Новости Александр Грабиевский, один из таких украинских военных, который оказался в плену.

"Возле магазина они (сотрудники ТЦК — ред.) стояли, дежурили. Я вышел — попросили показать учетные данные. В планшете проверили, что я уклонист, и забрали меня. Я сопротивлялся, хотел убежать, но догнали. Заломали руки и затолкали в машину", — добавил он.