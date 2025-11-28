Королев на встрече с тверскими депутатами определил направления работы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев в пятницу провел первую встречу с депутатами Законодательного Собрания Тверской области, на которой он обозначил ключевые направления взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Королев выразил уверенность, что совместная работа будет максимально полезной и конструктивной.

"Начинаем нашу совместную работу с рассмотрения такой важной темы, как бюджет Тверской области. Это фундаментальный документ. Ждем его принятия, чтобы планировать 2026 год, провести его эффективно и сбалансированно. В основу формирования главного финансового документа положен принцип безусловной реализации национальных проектов. Наш приоритет – неукоснительное исполнение всех социальных обязательств перед жителями региона. Более того, мы планируем продолжить расширение мер поддержки участников СВО и их родных, многодетных и молодых семей", – обозначил Королев.

Глава региона отметил позитивные тренды в ключевых отраслях экономики Верхневолжья: динамику роста внутреннего регионального продукта, индекса промышленного производства, налоговых доходов. Ожидается, что в текущем году объем валового регионального продукта Тверской области впервые превысит 900 миллиардов рублей, а в 2026 году планируется преодолеть планку в 1 триллион рублей.

Ключевыми задачами в сфере промышленной политики Королев определил создание новых высокотехнологичных производств, подготовку профессиональных кадров, с опорой, прежде всего, на местных специалистов. Будут продолжены развитие особых экономических зон и технопарков, поддержка крупных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Особое внимание будет уделяться реализации инфраструктурных проектов: строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, продолжению газификации, обновлению дорожной сети и ЖКХ, развитию городской среды в муниципальных образованиях, цифровизации региона.

"Считаю, что сегодня у нас есть все условия, чтобы занять лидирующие позиции в стране как в экономике, так и в социальной сфере. Очень важно, чтобы все наши решения были максимально адресными и целевыми, чтобы каждый бюджетный рубль не только имел экономический эффект, но и решал наиболее волнующие жителей вопросы. Рассчитываю на вашу активную позицию, так как вы представляете конкретные территории нашей области", – обратился к парламентариям врио губернатора.

Руководитель области особо отметил значимость работы муниципальной власти, решение важных для жителей вопросов на местах.

Исполняющий обязанности губернатора ответил на вопросы депутатов. Они касались решения задач в демографии, региональной кадровой политики, развития муниципалитетов, медицинской помощи ветеранам боевых действий, благоустройства памятных мест.