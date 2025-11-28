Рейтинг@Mail.ru
Королев на встрече с тверскими депутатами определил направления работы
Тверская область
 
15:48 28.11.2025
Королев на встрече с тверскими депутатами определил направления работы
Королев на встрече с тверскими депутатами определил направления работы - РИА Новости, 28.11.2025
Королев на встрече с тверскими депутатами определил направления работы
Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев в пятницу провел первую встречу с депутатами Законодательного Собрания Тверской области, на которой РИА Новости, 28.11.2025
тверская область
политика
королев
виталий королев
королев
Новости
политика, королев, виталий королев
Тверская область, Политика, Королев, Виталий Королев
Королев на встрече с тверскими депутатами определил направления работы

Виталий Королев на встрече с тверскими депутатами определил направления работы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев в пятницу провел первую встречу с депутатами Законодательного Собрания Тверской области, на которой он обозначил ключевые направления взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Королев выразил уверенность, что совместная работа будет максимально полезной и конструктивной.
"Начинаем нашу совместную работу с рассмотрения такой важной темы, как бюджет Тверской области. Это фундаментальный документ. Ждем его принятия, чтобы планировать 2026 год, провести его эффективно и сбалансированно. В основу формирования главного финансового документа положен принцип безусловной реализации национальных проектов. Наш приоритет – неукоснительное исполнение всех социальных обязательств перед жителями региона. Более того, мы планируем продолжить расширение мер поддержки участников СВО и их родных, многодетных и молодых семей", – обозначил Королев.
Глава региона отметил позитивные тренды в ключевых отраслях экономики Верхневолжья: динамику роста внутреннего регионального продукта, индекса промышленного производства, налоговых доходов. Ожидается, что в текущем году объем валового регионального продукта Тверской области впервые превысит 900 миллиардов рублей, а в 2026 году планируется преодолеть планку в 1 триллион рублей.
Ключевыми задачами в сфере промышленной политики Королев определил создание новых высокотехнологичных производств, подготовку профессиональных кадров, с опорой, прежде всего, на местных специалистов. Будут продолжены развитие особых экономических зон и технопарков, поддержка крупных предприятий, малого и среднего бизнеса.
Особое внимание будет уделяться реализации инфраструктурных проектов: строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, продолжению газификации, обновлению дорожной сети и ЖКХ, развитию городской среды в муниципальных образованиях, цифровизации региона.
"Считаю, что сегодня у нас есть все условия, чтобы занять лидирующие позиции в стране как в экономике, так и в социальной сфере. Очень важно, чтобы все наши решения были максимально адресными и целевыми, чтобы каждый бюджетный рубль не только имел экономический эффект, но и решал наиболее волнующие жителей вопросы. Рассчитываю на вашу активную позицию, так как вы представляете конкретные территории нашей области", – обратился к парламентариям врио губернатора.
Руководитель области особо отметил значимость работы муниципальной власти, решение важных для жителей вопросов на местах.
Исполняющий обязанности губернатора ответил на вопросы депутатов. Они касались решения задач в демографии, региональной кадровой политики, развития муниципалитетов, медицинской помощи ветеранам боевых действий, благоустройства памятных мест.
Глава региона призвал депутатов сформировать предложения, касающиеся повышения эффективности действующих мер в демографии и реализации других актуальных для жителей региона направлений.
Тверская областьПолитикаКоролевВиталий Королев
 
 
