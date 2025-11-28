https://ria.ru/20251128/vstrecha-2058336995.html
В Кремле началась встреча Путина и Орбана
В Кремле началась встреча Путина и Орбана - РИА Новости, 28.11.2025
В Кремле началась встреча Путина и Орбана
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:51:00+03:00
2025-11-28T13:51:00+03:00
2025-11-28T14:29:00+03:00
венгрия
россия
москва
виктор орбан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_130:74:3062:1723_1920x0_80_0_0_88e56ef0b3be967175ed5f061ef0c382.jpg
https://ria.ru/20251127/rossija-2058124244.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, в мире
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, В мире
В Кремле началась встреча Путина и Орбана
Переговоры Путина и Орбана начались в Кремле
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры пожали друг другу руки и поприветствовали членов делегаций с обеих сторон.
Сам Орбан
перед вылетом в Москву
сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным
— продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию
, чтобы страна получала газ и нефть из России
по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон
ей удалось добиться отмены санкций США
на трубопроводные поставки нефти и газа.
Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе
цены на энергоносители.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.