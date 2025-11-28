https://ria.ru/20251128/vstrecha-2058290686.html
Песков ответил на вопрос, когда пройдет встреча Путина и Орбана
Песков ответил на вопрос, когда пройдет встреча Путина и Орбана - РИА Новости, 28.11.2025
Песков ответил на вопрос, когда пройдет встреча Путина и Орбана
Встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве ожидается после 13.00 часов по московскому времени, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 28.11.2025
Песков ответил на вопрос, когда пройдет встреча Путина и Орбана
Песков: встреча Путина и Орбана в Москве состоится после 13:00