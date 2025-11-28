https://ria.ru/20251128/vs-2058451296.html
Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов
Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов
Средства ПВО с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Курской, Ростовской, Орловской... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:40:00+03:00
2025-11-28T17:40:00+03:00
2025-11-28T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
орловская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b6999ed64e2734de48aa73453776e3a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
орловская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_feca70e1097347a40d0393ed060242bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, азовское море, орловская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Орловская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов
МО РФ: силы ПВО за 4 часа сбили 13 украинских БПЛА над регионами России