Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов - РИА Новости, 28.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 28.11.2025
Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов
Средства ПВО с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Курской, Ростовской, Орловской... РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов

МО РФ: силы ПВО за 4 часа сбили 13 украинских БПЛА над регионами России

Военнослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил
Военнослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средства ПВО с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Курской, Ростовской, Орловской областями и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.
"Двадцать восьмого ноября текущего года в период с 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над акваторией Азовского моря, по одному БПЛА - над территориями Ростовской и Орловской областей", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
