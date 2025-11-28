Силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских дронов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средства ПВО с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Курской, Ростовской, Орловской областями и над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.