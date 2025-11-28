ВС России уничтожили украинский ЗРК С-300 и два "Града" за неделю

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю в ходе СВО уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99302 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26306 танков и других боевых бронированных машин, 1621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31607 орудий полевой артиллерии и минометов, 47890 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в МО РФ.
