ВС России уничтожили украинский ЗРК С-300 и два "Града" за неделю

"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении ведомства.