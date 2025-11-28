Рейтинг@Mail.ru
Врачи попросили суд продлить лечение нижегородскому некрополисту Москвину - РИА Новости, 28.11.2025
17:18 28.11.2025
Врачи попросили суд продлить лечение нижегородскому некрополисту Москвину
Врачи попросили суд продлить лечение нижегородскому некрополисту Москвину - РИА Новости, 28.11.2025
Врачи попросили суд продлить лечение нижегородскому некрополисту Москвину
Врачи нижегородской психбольницы обратились в суд с представлением о продлении принудительного лечения некрополисту Анатолию Москвину, который обвинялся в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:18:00+03:00
2025-11-28T17:18:00+03:00
происшествия
нижний новгород
москва
московская область (подмосковье)
нижний новгород
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, нижний новгород, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Нижний Новгород, Москва, Московская область (Подмосковье)
Врачи попросили суд продлить лечение нижегородскому некрополисту Москвину

Врачи психбольницы попросили суд продлить принудительное лечение Москвину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Врачи нижегородской психбольницы обратились в суд с представлением о продлении принудительного лечения некрополисту Анатолию Москвину, который обвинялся в надругательстве над телами умерших девочек, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Нижнего Новгорода.
"Поступило представление от главного врача психиатрической больницы №2 о продлении Москвину принудительных мер медицинского характера", - сообщила собеседница агентства. По ее словам, заседание назначили на 15 декабря, оно будет закрытым.
Анатолий Москвин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Москвин должен отбывать наказание в психбольнице, заявили в ОНК
14 октября, 13:48
В середине октября в СМИ появлялась информация о том, что врачи якобы подготовили документы в суд, чтобы передать Москвина под опеку родственников. В суде эту информацию опровергли, сообщив РИА Новости, что тот продолжает лечение в психиатрической больнице, новых материалов по нему от врачей в суд не поступало. Администрация больницы отказалась предоставить информацию о возможном переводе Москвина на амбулаторное лечение, сославшись на врачебную тайну.
На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.
Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Москве раскрыли убийство милиционера и его жены, совершенное в 1999 году
Вчера, 16:43
Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших). В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
Осенью 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал Москвину, находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура потребовала провести экспертизу, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Однако в феврале 2019 года врачи не поддержали свое же ходатайство из-за ухудшения здоровья Москвина, а меры медицинского характера были оставлены без изменений. С тех пор Москвину регулярно продляют принудительное лечение в психбольнице.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Во Владивостоке назначили заседание по делу о надругательстве над умершим
26 сентября, 11:28
 
ПроисшествияНижний НовгородМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
