Врачи попросили суд продлить лечение нижегородскому некрополисту Москвину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Врачи нижегородской психбольницы обратились в суд с представлением о продлении принудительного лечения некрополисту Анатолию Москвину, который обвинялся в надругательстве над телами умерших девочек, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Нижнего Новгорода.

"Поступило представление от главного врача психиатрической больницы №2 о продлении Москвину принудительных мер медицинского характера", - сообщила собеседница агентства. По ее словам, заседание назначили на 15 декабря, оно будет закрытым.

В середине октября в СМИ появлялась информация о том, что врачи якобы подготовили документы в суд, чтобы передать Москвина под опеку родственников. В суде эту информацию опровергли, сообщив РИА Новости, что тот продолжает лечение в психиатрической больнице, новых материалов по нему от врачей в суд не поступало. Администрация больницы отказалась предоставить информацию о возможном переводе Москвина на амбулаторное лечение, сославшись на врачебную тайну.

На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода Москвы , а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших). В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.