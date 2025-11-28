Рейтинг@Mail.ru
В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика
28.11.2025
В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика
В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика - РИА Новости, 28.11.2025
В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика
Лечение мальчика Глеба Бровар, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, происходило под личным контролем министра здравоохранения РФ Михаила... РИА Новости, 28.11.2025
В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика

Шаповаленко: пострадавший в Красногорске мальчик лечился под контролем Мурашко

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
КРАСНОГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Лечение мальчика Глеба Бровар, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске 11 ноября, происходило под личным контролем министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Ранее стало известно, что Глеба выпишут из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля 28 ноября. В пятницу он и его мама Галина Бровар пообщались с журналистами. Они рассказали, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Врачи спасли левую кисть мальчика, пострадавшего в Красногорске
12 ноября, 14:51
"Огромное спасибо нашему министерству здравоохранения Российской Федерации, потому что эта ситуация была под личным контролем нашего министра Михаила Альбертовича. Андрею Юрьевичу, нашему губернатору, главе Красногорска, тоже огромное спасибо. Они нам помогали, поддерживали, постоянно спрашивали, что надо, приезжали к маме, оказывали поддержку", - сказала Шаповаленко журналистам в день выписки Глеба.
Она отметила, что лечение Глеба - это работа "всех служб всей страны". По её словам, с тем уровнем поддержки, который поступал к семье, с таким подходом к лечению детей - можно справиться с любыми трудностями.
"Сама травма очень тяжелая. Я бы хотела сказать спасибо прежде всего самому Глебу и его маме, потому что Глеб мужественный, мама его поддерживала, и они нам очень помогали, правда, очень помогали. Я бы хотела сказать огромное спасибо. Я горжусь своими коллегами, тем, кто его оперировал… Я хочу сказать большое спасибо всем клиникам страны, которые включились и которые нам помогали", - добавила Шаповаленко.
Двенадцатого ноября СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказывала, что пострадавший мальчик находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске
13 ноября, 13:23
 
