В центре Рошаля рассказали о лечении пострадавшего в Красногорске мальчика

Ранее стало известно, что Глеба выпишут из научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля 28 ноября. В пятницу он и его мама Галина Бровар пообщались с журналистами. Они рассказали, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Она отметила, что лечение Глеба - это работа "всех служб всей страны". По её словам, с тем уровнем поддержки, который поступал к семье, с таким подходом к лечению детей - можно справиться с любыми трудностями.

"Сама травма очень тяжелая. Я бы хотела сказать спасибо прежде всего самому Глебу и его маме, потому что Глеб мужественный, мама его поддерживала, и они нам очень помогали, правда, очень помогали. Я бы хотела сказать огромное спасибо. Я горжусь своими коллегами, тем, кто его оперировал… Я хочу сказать большое спасибо всем клиникам страны, которые включились и которые нам помогали", - добавила Шаповаленко.