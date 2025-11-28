Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации

ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Человек с открытыми переломами ног был в пыточной Волновахи, рассказал РИА Новости пожелавший сохранить анонимность житель Курахово, который и сам подвергся пыткам.

"Мне его показали для устрашения. Обе ноги были перебиты, кости торчали из ног. Ему давали попить раз в трое суток. Специально не лечили, давали просто умереть ему", - сказал собеседник агентства.