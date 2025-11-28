https://ria.ru/20251128/volnovakha-2058231479.html
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации - РИА Новости, 28.11.2025
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации
Человек с открытыми переломами ног был в пыточной Волновахи, рассказал РИА Новости пожелавший сохранить анонимность житель Курахово, который и сам подвергся... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
волноваха
курахово
в мире
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации
В пыточной в Волновахе человеку с открытом переломом ног не оказывали помощь