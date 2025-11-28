Рейтинг@Mail.ru
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации - 28.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 28.11.2025
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации
специальная военная операция на украине
волноваха
курахово
в мире
Житель Курахово рассказал о пыточной в Волновахе во время оккупации

В пыточной в Волновахе человеку с открытом переломом ног не оказывали помощь

ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Человек с открытыми переломами ног был в пыточной Волновахи, рассказал РИА Новости пожелавший сохранить анонимность житель Курахово, который и сам подвергся пыткам.
"Мне его показали для устрашения. Обе ноги были перебиты, кости торчали из ног. Ему давали попить раз в трое суток. Специально не лечили, давали просто умереть ему", - сказал собеседник агентства.
Ранее житель Курахово рассказал, что до СВО украинскими силовиками была организована пыточная в отделении полиции в Волновахе, где его удерживали за пророссийские взгляды.
