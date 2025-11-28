Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 28.11.2025 (обновлено: 13:05 28.11.2025)
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске - РИА Новости, 28.11.2025
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске
Российская армия за неделю зачистила от украинских военных несколько тысяч зданий в Красноармейске, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российская армия за неделю зачистила от украинских военных несколько тысяч зданий в Красноармейске, сообщило Минобороны.
"В течение недели в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий", — говорится в сводке.
Вооруженные силы отразили 54 атаки подразделений противника, пытавшихся деблокировать окруженную украинскую группировку. Потери Киева составили более 225 военных и 11 боевых бронированных машин.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Как заявил в четверг президент Владимир Путин, города полностью окружены. Российская армия взяла под контроль около 70 процентов Красноармейска, который был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

В Димитрове штурмовики в течение недели наступали в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города.
Всего Киев потерял в боях в этой агломерации более 1710 военных, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
