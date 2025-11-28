МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российская армия за неделю зачистила от украинских военных несколько тысяч зданий в Красноармейске, сообщило Минобороны.
"В течение недели в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас. Завершено освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6585 зданий", — говорится в сводке.
Вооруженные силы отразили 54 атаки подразделений противника, пытавшихся деблокировать окруженную украинскую группировку. Потери Киева составили более 225 военных и 11 боевых бронированных машин.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Как заявил в четверг президент Владимир Путин, города полностью окружены. Российская армия взяла под контроль около 70 процентов Красноармейска, который был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
В Димитрове штурмовики в течение недели наступали в микрорайонах Восточный, Западный, а также южной части города.
Всего Киев потерял в боях в этой агломерации более 1710 военных, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
