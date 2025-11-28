Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Как заявил в четверг президент Владимир Путин, города полностью окружены. Российская армия взяла под контроль около 70 процентов Красноармейска, который был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.