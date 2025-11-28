Рейтинг@Mail.ru
09:58 28.11.2025
Во Владивостоке главу шести стройкомпаний будут судить за мошенничество
Во Владивостоке главу шести стройкомпаний будут судить за мошенничество
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Генеральный директор шести строительных компаний во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в том, что обманул 16 человек на 25 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморья.
"По версии следствия, фигурант с целью создания видимости оказания услуг по продаже земельных участков и возведению объектов капитального строительства на территории края создал шесть аффилированных компаний. С сентября 2017 по ноябрь 2019 года, не намереваясь исполнять обязательства, он заключил 16 фиктивных договоров на строительство индивидуальных жилых домов. В результате ему удалось обмануть 16 граждан, причинив им ущерб на общую сумму свыше 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
На генерального директора шести строительных компаний возбуждено дело по статье "Мошенничество в крупном и в особо крупном размерах".
Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда.
"Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов
2 июля, 10:54
 
