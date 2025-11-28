https://ria.ru/20251128/vladivostok-2058263406.html
Во Владивостоке главу шести стройкомпаний будут судить за мошенничество
Во Владивостоке главу шести стройкомпаний будут судить за мошенничество - РИА Новости, 28.11.2025
Во Владивостоке главу шести стройкомпаний будут судить за мошенничество
Генеральный директор шести строительных компаний во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в том, что обманул 16 человек на 25 миллионов рублей,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:58:00+03:00
2025-11-28T09:58:00+03:00
2025-11-28T09:58:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748309357_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_1befbd26caeb61f5219516397f02a894.jpg
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026679400.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748309357_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_d1bcfd70a701a782d201285859b804aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке главу шести стройкомпаний будут судить за мошенничество
Главу стройкомпаний во Владивостоке будут судить за мошенничество на 25 млн руб
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Генеральный директор шести строительных компаний во Владивостоке предстанет перед судом по обвинению в том, что обманул 16 человек на 25 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморья.
"По версии следствия, фигурант с целью создания видимости оказания услуг по продаже земельных участков и возведению объектов капитального строительства на территории края создал шесть аффилированных компаний. С сентября 2017 по ноябрь 2019 года, не намереваясь исполнять обязательства, он заключил 16 фиктивных договоров на строительство индивидуальных жилых домов. В результате ему удалось обмануть 16 граждан, причинив им ущерб на общую сумму свыше 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении
.
На генерального директора шести строительных компаний возбуждено дело по статье "Мошенничество в крупном и в особо крупном размерах".
Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда.
"Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.