08:09 28.11.2025
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в️ аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:09:00+03:00
2025-11-28T08:09:00+03:00
владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения

Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в️ аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ВладикавказГрозныйМагасФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
