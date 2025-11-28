https://ria.ru/20251128/vladikavkaz-2058245755.html
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения - РИА Новости, 28.11.2025
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в️ аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:09:00+03:00
2025-11-28T08:09:00+03:00
2025-11-28T08:09:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153320/82/1533208262_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_108db6838bafe15b7ba428e936f85e8f.jpg
https://ria.ru/20250809/aeroporty-2034291871.html
владикавказ
грозный
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153320/82/1533208262_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_57d1093b4d17b994a560b295eec539db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения