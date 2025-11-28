Рейтинг@Mail.ru
ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда
10:05 28.11.2025 (обновлено: 10:14 28.11.2025)
ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда
ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда - РИА Новости, 28.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против председателя Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Валерия Тарасова дело о... РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
курган
александр бастрыкин
валерий козлов
следственный комитет россии (ск рф)
курган
происшествия, курган, александр бастрыкин, валерий козлов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курган, Александр Бастрыкин, Валерий Козлов, Следственный комитет России (СК РФ)
ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда

ВККС разрешила завести дело на экс-председателя Смольнинского суда Тарасова

Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против председателя Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Валерия Тарасова дело о посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Тарасова Валерия Юрьевича", - огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
17 ноября, 13:27
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
17 ноября, 13:27
С соответствующей просьбой в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Дело планируется возбудить по части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Посредничество во взяточничестве), санкция которой составляет до 12 лет колонии.
По версии следствия, Тарасов предложил судье Каринэ Голиковой за взятку принять решение о наложении ареста на имущество и удовлетворить иск. Как сказано в оглашенных на заседании материалах, он получил 3 миллиона рублей, из которых 2,5 передал судье, а 500 тысяч рублей оставил себе.
Сам Тарасов на заседание не явился из-за болезни, его интересы представлял адвокат. Он просил отказать в просьбе следствия, ссылаясь на нарушения в ходе сбора доказательств.
"В записях прослушек разговоров присутствуют лексические обороты, которые никогда не употребляет Валерий Юрьевич... не соответствуют его манере словоговорения", - отметил адвокат.
Всего на этой неделе ВККС рассмотрит просьбы СК о возбуждении дел против шести судей.
Помимо этого, квалифколлегия разрешила арестовать судью из Кургана Валерия Козлова, который, по версии следствия, способствовал незаконному освобождению члена уральской преступной группировки "Локомотив".
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара
Вчера, 15:59
ВККС прекратила отставку судьи Чернова из Краснодара
Вчера, 15:59
 
ПроисшествияКурганАлександр БастрыкинВалерий КозловСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
