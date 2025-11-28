https://ria.ru/20251128/vkks-2058264467.html
ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против председателя Смольнинского суда Санкт-Петербурга в отставке Валерия Тарасова дело о посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Тарасова Валерия Юрьевича", - огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.
С соответствующей просьбой в квалифколлегию обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
.
Дело планируется возбудить по части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Посредничество во взяточничестве), санкция которой составляет до 12 лет колонии.
По версии следствия, Тарасов предложил судье Каринэ Голиковой за взятку принять решение о наложении ареста на имущество и удовлетворить иск. Как сказано в оглашенных на заседании материалах, он получил 3 миллиона рублей, из которых 2,5 передал судье, а 500 тысяч рублей оставил себе.
Сам Тарасов на заседание не явился из-за болезни, его интересы представлял адвокат. Он просил отказать в просьбе следствия, ссылаясь на нарушения в ходе сбора доказательств.
"В записях прослушек разговоров присутствуют лексические обороты, которые никогда не употребляет Валерий Юрьевич... не соответствуют его манере словоговорения", - отметил адвокат.
Всего на этой неделе ВККС рассмотрит просьбы СК
о возбуждении дел против шести судей.
Помимо этого, квалифколлегия разрешила арестовать судью из Кургана Валерия Козлова
, который, по версии следствия, способствовал незаконному освобождению члена уральской преступной группировки "Локомотив".