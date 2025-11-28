Рейтинг@Mail.ru
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 28.11.2025 (обновлено: 20:58 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/virus-2058448301.html
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2025
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19
Вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19, пишет Reuters со ссылкой на директора Центра... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:36:00+03:00
2025-11-28T20:58:00+03:00
в мире
франция
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_c5cb384cc031200a81f4cf1caf5fe829.jpg
https://ria.ru/20251127/rospotrebnadzor-2057937026.html
https://ria.ru/20251127/rospotrebnadzor-2057937026.html
франция
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_48a2f962a81ec6d0c4c34b20375ffa6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, вашингтон (штат)
В мире, Франция, Вашингтон (штат)
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19

Reuters: вирус птичьего гриппа может быть опаснее, чем COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19, пишет Reuters со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти.
"Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим и особенно к человеку, сможет передаваться от человека к человеку. И этот вирус станет пандемическим", — подчеркнула она.
Мобильный пункт вакцинации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"
27 ноября, 10:50
Эксперт отметила, что у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, но против птичьего гриппа H5 нет. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале пандемии COVID-19, однако теперь отличие в том, что во время коронавируса страдали в основном уязвимые группы населения. В свою очередь, вирусы гриппа могут убить и здоровых людей, в том числе детей. Рамейкс-Вельти считает, что пандемия птичьего гриппа может быть серьезнее, чем COVID-19.
Агентство добавило, что в прошлом было зафиксировано множество случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5, включая H5N1, однако зачастую это происходило в тесном контакте с инфицированными животными. Первый случай заражения человека вирусом H5N5 был зарегистрирован в этом месяце в штате Вашингтон: мужчину не удалось спасти.
Рамейкс-Вельти заявила, что мир подготовлен к этой угрозе лучше, чем в случае с коронавирусом. Кроме того, глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес подчеркнул, что риск глобальной пандемии среди людей остается на низком уровне. Он отметил, что на данный момент нет причин для беспокойства, люди могут спокойно находиться на природе и употреблять мясо курицы и яйца.
Мобильный пункт вакцинации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"
27 ноября, 10:50
 
В миреФранцияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала