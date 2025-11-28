https://ria.ru/20251128/virus-2058448301.html
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2025
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19
Вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19, пишет Reuters со ссылкой на директора Центра... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:36:00+03:00
2025-11-28T17:36:00+03:00
2025-11-28T20:58:00+03:00
в мире
франция
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_c5cb384cc031200a81f4cf1caf5fe829.jpg
https://ria.ru/20251127/rospotrebnadzor-2057937026.html
https://ria.ru/20251127/rospotrebnadzor-2057937026.html
франция
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_48a2f962a81ec6d0c4c34b20375ffa6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, вашингтон (штат)
В мире, Франция, Вашингтон (штат)
Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19
Reuters: вирус птичьего гриппа может быть опаснее, чем COVID-19
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости
. Вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19, пишет Reuters
со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти.
"Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим и особенно к человеку, сможет передаваться от человека к человеку. И этот вирус станет пандемическим", — подчеркнула она.
Эксперт отметила, что у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, но против птичьего гриппа H5 нет. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале пандемии COVID-19, однако теперь отличие в том, что во время коронавируса страдали в основном уязвимые группы населения. В свою очередь, вирусы гриппа могут убить и здоровых людей, в том числе детей. Рамейкс-Вельти считает, что пандемия птичьего гриппа может быть серьезнее, чем COVID-19.
Агентство добавило, что в прошлом было зафиксировано множество случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5, включая H5N1, однако зачастую это происходило в тесном контакте с инфицированными животными. Первый случай заражения человека вирусом H5N5 был зарегистрирован в этом месяце в штате Вашингтон: мужчину не удалось спасти.
Рамейкс-Вельти заявила, что мир подготовлен к этой угрозе лучше, чем в случае с коронавирусом. Кроме того, глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес подчеркнул, что риск глобальной пандемии среди людей остается на низком уровне. Он отметил, что на данный момент нет причин для беспокойства, люди могут спокойно находиться на природе и употреблять мясо курицы и яйца.