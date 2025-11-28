Ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем COVID-19

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19, пишет . Вирус птичьего гриппа может спровоцировать пандемию, которая будет для человечества более опасной, чем COVID-19, пишет Reuters со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти.

"Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим и особенно к человеку, сможет передаваться от человека к человеку. И этот вирус станет пандемическим", — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, но против птичьего гриппа H5 нет. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале пандемии COVID-19, однако теперь отличие в том, что во время коронавируса страдали в основном уязвимые группы населения. В свою очередь, вирусы гриппа могут убить и здоровых людей, в том числе детей. Рамейкс-Вельти считает, что пандемия птичьего гриппа может быть серьезнее, чем COVID-19.

Агентство добавило, что в прошлом было зафиксировано множество случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5, включая H5N1, однако зачастую это происходило в тесном контакте с инфицированными животными. Первый случай заражения человека вирусом H5N5 был зарегистрирован в этом месяце в штате Вашингтон: мужчину не удалось спасти.