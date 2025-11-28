Рейтинг@Mail.ru
14:02 28.11.2025 (обновлено: 14:20 28.11.2025)
Венгрия ценит стабильность энергопоставок из России, заявил Орбан
экономика, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин
Экономика, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Венгрия ценит стабильность энергопоставок из России, заявил Орбан

Орбан: Венгрия заинтересована в продолжении диалога по энергопоставкам из России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия ценит стабильность энергопоставок из РФ, заинтересована в продолжении диалога по этому вопросу, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я хотел бы подчеркнуть, что основа энергобезопасности Венгрии... стабильные поставки энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем. Мы высоко ценим стабильность и предсказуемость российских поставок. Венгрия заинтересована в поддержании энергодиалога с вашей страной", - сказал Орбан.
Премьер Венгрии добавил, что на встрече с Путиным намерен обсудить тему энергетического сотрудничества с Москвой.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
ЭкономикаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
