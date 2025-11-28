Венгрия ценит стабильность энергопоставок из России, заявил Орбан

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия ценит стабильность энергопоставок из РФ, заинтересована в продолжении диалога по этому вопросу, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.