Россия увеличила импорт из Венесуэлы в три раза за 2025 год

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Показатели российского импорта из Венесуэлы увеличились в три раза за 2025 год, импортеры в России заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.