Чернышенко рассказал о работе с заявкой Венесуэлы на вступление в ШОС - РИА Новости, 28.11.2025
07:15 28.11.2025 (обновлено: 10:31 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/venesuela-2058241983.html
Чернышенко рассказал о работе с заявкой Венесуэлы на вступление в ШОС
Чернышенко рассказал о работе с заявкой Венесуэлы на вступление в ШОС - РИА Новости, 28.11.2025
Чернышенко рассказал о работе с заявкой Венесуэлы на вступление в ШОС
Заявка Венесуэлы на присоединение к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится на рассмотрении государств-членов объединения, сообщил... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:15:00+03:00
2025-11-28T10:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058258093_0:313:2980:1989_1920x0_80_0_0_ed0d46e22b0e289b2e64f512c22c764f.jpg
https://ria.ru/20251123/mishustin-2056921260.html
https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130607.html
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058258093_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_5f757eea21bfae2791f5d19ca0a3761f.jpg
Чернышенко рассказал о работе с заявкой Венесуэлы на вступление в ШОС

Чернышенко: заявку Венесуэлы о присоединении к ШОС рассматривают

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Заявка Венесуэлы на присоединение к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится на рассмотрении государств-членов объединения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Знаем о намерении (Венесуэлы - ред.) подключиться к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в качестве партнера по диалогу. В данный момент заявки находятся на рассмотрении государств-членов объединения", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мишустин оценил будущее ШОС
23 ноября, 14:05
Он также поприветствовал заинтересованность Венесуэлы в получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
"Подчеркиваем важность совместной работы на международных площадках, таких как Группа друзей в защиту Устава ООН, ОПЕК+, Форум стран-экспортеров газа", - добавил Чернышенко.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Кобяков рассказал о количестве заявок от желающих вступить в ШОС
6 сентября, 04:53
 
ВенесуэлаРоссияДмитрий ЧернышенкоШОСЕвразийский экономический союзООНВ мире
 
 
