Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке

По данным вице-премьера, одно из направлений сотрудничества с Венесуэлой - мирный атом. Россия видит перспективы по применению ядерных технологий для венесуэльского сельскохозяйственного сектора, промышленности, в медицине и образовании.

По его словам, за шесть лет компания "ГЕРОФАРМ" поставила на венесуэльский рынок более 9 миллионов упаковок инсулина. Осуществляются также инвестиции в модернизацию венесуэльского предприятия "Эспромед Био", на котором будет запущена линия по производству инсулиновых препаратов. Выпуск первых партий по российским технологиям ожидается в 2026 году.