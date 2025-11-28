https://ria.ru/20251128/venesuela-2058241624.html
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке - РИА Новости, 28.11.2025
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке
Венесуэла остается надежным партнером и союзником России в Латинской Америке и в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:11:00+03:00
2025-11-28T07:11:00+03:00
2025-11-28T10:31:00+03:00
венесуэла
россия
латинская америка
дмитрий чернышенко
владимир путин
николас мадуро
камаз (завод)
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058258093_0:313:2980:1989_1920x0_80_0_0_ed0d46e22b0e289b2e64f512c22c764f.jpg
https://ria.ru/20251128/rossija-2058220916.html
https://ria.ru/20251027/putin-2050934947.html
венесуэла
россия
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058258093_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_5f757eea21bfae2791f5d19ca0a3761f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, латинская америка, дмитрий чернышенко, владимир путин, николас мадуро, камаз (завод), группа газ, в мире
Венесуэла, Россия, Латинская Америка, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Николас Мадуро, КамАЗ (завод), Группа ГАЗ, В мире
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке
Чернышенко: Венесуэла остается надежным партнером России в Латинской Америке
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венесуэла остается надежным партнером и союзником России в Латинской Америке и в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Венесуэла неизменно остается надежным партнером и союзником России
в Латинской Америке
и в мире в целом", - сказал Чернышенко
во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Он отметил, что Москва
высоко ценит доверительный политический диалог на всех уровнях, а прошедшие в мае переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина
и Николаса Мадуро
подтвердили настрой на всестороннее укрепление сотрудничества.
По данным вице-премьера, одно из направлений сотрудничества с Венесуэлой - мирный атом. Россия видит перспективы по применению ядерных технологий для венесуэльского сельскохозяйственного сектора, промышленности, в медицине и образовании.
Кроме того, идет наращивание стратегического партнерства в военно-технической сфере. Чернышенко уточнил, что проводится работа по организации в Венесуэле сборки автотехники КАМАЗ
и ГАЗ
. А а июле в рамках сотрудничества на территории Венесуэлы заработала наземная станция ГЛОНАСС, которая позволит потребителям использовать высокоточную навигацию в различных секторах экономики.
«
"Укрепляем взаимодействие в области здравоохранения. В обучающих программах, организованных российскими профильными ведомствами и фармкомпаниями, приняли участие уже порядка 800 венесуэльских врачей. В Каракасе
успешно продолжает работу Российско-Венесуэльский центр по изучению и профилактике инфекционных заболеваний. Проведено более 16 тысяч совместных исследований", - добавил вице-премьер.
По его словам, за шесть лет компания "ГЕРОФАРМ" поставила на венесуэльский рынок более 9 миллионов упаковок инсулина. Осуществляются также инвестиции в модернизацию венесуэльского предприятия "Эспромед Био", на котором будет запущена линия по производству инсулиновых препаратов. Выпуск первых партий по российским технологиям ожидается в 2026 году.