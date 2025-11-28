Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 28.11.2025 (обновлено: 10:31 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/venesuela-2058241624.html
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке - РИА Новости, 28.11.2025
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке
Венесуэла остается надежным партнером и союзником России в Латинской Америке и в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:11:00+03:00
2025-11-28T10:31:00+03:00
венесуэла
россия
латинская америка
дмитрий чернышенко
владимир путин
николас мадуро
камаз (завод)
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058258093_0:313:2980:1989_1920x0_80_0_0_ed0d46e22b0e289b2e64f512c22c764f.jpg
https://ria.ru/20251128/rossija-2058220916.html
https://ria.ru/20251027/putin-2050934947.html
венесуэла
россия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058258093_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_5f757eea21bfae2791f5d19ca0a3761f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, латинская америка, дмитрий чернышенко, владимир путин, николас мадуро, камаз (завод), группа газ, в мире
Венесуэла, Россия, Латинская Америка, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Николас Мадуро, КамАЗ (завод), Группа ГАЗ, В мире
Чернышенко назвал Венесуэлу надежным партнером России в Латинской Америке

Чернышенко: Венесуэла остается надежным партнером России в Латинской Америке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко участвует в формате видеоконференции в 19-м заседании Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Венесуэла остается надежным партнером и союзником России в Латинской Америке и в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Венесуэла неизменно остается надежным партнером и союзником России в Латинской Америке и в мире в целом", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Он отметил, что Москва высоко ценит доверительный политический диалог на всех уровнях, а прошедшие в мае переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро подтвердили настрой на всестороннее укрепление сотрудничества.
По данным вице-премьера, одно из направлений сотрудничества с Венесуэлой - мирный атом. Россия видит перспективы по применению ядерных технологий для венесуэльского сельскохозяйственного сектора, промышленности, в медицине и образовании.
Каракас - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венесуэла и Россия согласовали 42 документа на заседании межправкомиссии
01:28
Кроме того, идет наращивание стратегического партнерства в военно-технической сфере. Чернышенко уточнил, что проводится работа по организации в Венесуэле сборки автотехники КАМАЗ и ГАЗ. А а июле в рамках сотрудничества на территории Венесуэлы заработала наземная станция ГЛОНАСС, которая позволит потребителям использовать высокоточную навигацию в различных секторах экономики.
«
"Укрепляем взаимодействие в области здравоохранения. В обучающих программах, организованных российскими профильными ведомствами и фармкомпаниями, приняли участие уже порядка 800 венесуэльских врачей. В Каракасе успешно продолжает работу Российско-Венесуэльский центр по изучению и профилактике инфекционных заболеваний. Проведено более 16 тысяч совместных исследований", - добавил вице-премьер.
По его словам, за шесть лет компания "ГЕРОФАРМ" поставила на венесуэльский рынок более 9 миллионов упаковок инсулина. Осуществляются также инвестиции в модернизацию венесуэльского предприятия "Эспромед Био", на котором будет запущена линия по производству инсулиновых препаратов. Выпуск первых партий по российским технологиям ожидается в 2026 году.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
27 октября, 14:08
 
ВенесуэлаРоссияЛатинская АмерикаДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинНиколас МадуроКамАЗ (завод)Группа ГАЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала