28.11.2025
13:26 28.11.2025
Венгрия и Белоруссия примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна
Венгрия и Белоруссия примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна
Белоруссия и Венгрия впервые примут участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна с национальными стендами, а всего в экспозиции будут представлены 46... РИА Новости, 28.11.2025
https://ria.ru/20251124/vystavka-2057203088.html
венгрия, белоруссия, оаэ
Венгрия, Белоруссия, ОАЭ
Венгрия и Белоруссия примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Белоруссия и Венгрия впервые примут участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна с национальными стендами, а всего в экспозиции будут представлены 46 зарубежных компаний из 15 стран, включая ОАЭ, Китай, Перу и Марокко, сообщает пресс-служба выставки.
"В VII Московской неделе интерьера и дизайна примут участие более 1,2 тысячи российских и зарубежных компаний. Впервые в рамках этого мероприятия на национальных стендах представят свою продукцию такие страны, как Венгрия и Республика Беларусь, что подчеркивает значимость международного сотрудничества в сфере дизайна и интерьера", — отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, ее слова приводятся на сайте правительства Москвы.
Дизайн интерьера - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Домклик" запустил опцию создания дизайна интерьера с помощью нейросети
24 июля, 17:26
В частности, Белоруссия представит продукцию пяти производителей на национальном стенде "Дом, в котором хочется жить". Цель экспозиции — показать пространство, которое сможет передать историю и атмосферу страны, вобравшую в себя тепло натуральных материалов ручной работы. Компании представят интерьерную мебель, текстиль, изделия для декора дома изо льна и дерева, освещение и коллекционные предметы.
Венгерский коллективный стенд Budapest Boutique познакомит посетителей с продукцией трех дизайнеров из Будапешта — Адама Киша, Берты Уйвари и Золтана Люблой. Подборка их работ включает мебель, декоративные тарелки и тканый ковер.
В рамках VII Московской недели интерьера и дизайна традиционно будут организованы встречи иностранных импортеров мебели и декора с российскими производителями. В деловой программе примут участие более 200 российских и иностранных экспертов. Среди них – генеральный директор Irthi Contemporary Crafts Council, эксперт в области культурного предпринимательства и женского лидерства Рим Бин Карам из ОАЭ, известный китайский дизайнер мебели Opal Чжу Сяоцзе, нидерландский архитектор, урбанист и художник Лекс те Лу и другие.
Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 11 по 14 декабря в 55 и 57 павильонах ВДНХ. Гостей ждут не только интересные предметы декора и насыщенная деловая программа, но и иммерсивные экскурсии, мастер-классы, розыгрыши и многое другое.
Международная выставка Мебель-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Международная выставка "Мебель-2025" открылась в Москве
24 ноября, 17:14
 
ВенгрияБелоруссияОАЭ
 
 
