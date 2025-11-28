Второй раненный в Вашингтоне нацгвардеец находится в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что второй нацгвардеец, пострадавший в ходе нападения в Вашингтоне, все еще в критическом состоянии.
"Рада, что вы упомянули второго гвардейца, конечно, мы всё ещё надеемся (что он поправится - ред.). Он всё ещё в критическом состоянии. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь его семье и обеспечить их всем необходимым в это тяжелое время", - сказала Пирро в интервью Fox News.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.