02:41 28.11.2025 (обновлено: 10:26 28.11.2025)
Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии
в мире, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне, афганистан, вашингтон
В мире, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне, Афганистан, Вашингтон
© AP PhotoСара Бекстром
Сара Бекстром - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo
Сара Бекстром. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Пострадавшая при стрельбе в центре Вашингтона сотрудница нацгвардии умерла в больнице, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, <...> она только что скончалась. Ее больше нет с нами", — сказал глава государства в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
По его данным, второй раненый все еще остается в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в среду в районе, где расположены дипломатические учреждения. Пострадали два силовика. Очевидцы рассказали, что слышали две очереди выстрелов.
Полиция задержала подозреваемого.

После смерти одной из раненых злоумышленнику могут предъявить обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. В таком случае ему грозит смертная казнь. Генпрокурор США Пэм Бонди ранее предупредила, что гособвинение будет добиваться высшей меры, если кто-то из пострадавших умрет.

Как отметил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, подозреваемый в прошлом работал в Афганистане на правительственные структуры США. По данным NBC, он получил убежище в стране в этом году.
В миреСШАДональд ТрампСтрельба у Белого дома в ВашингтонеАфганистанВашингтон
 
 
