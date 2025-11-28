https://ria.ru/20251128/vashington-2058225713.html
Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии
2025-11-28T02:41:00+03:00
2025-11-28T02:41:00+03:00
2025-11-28T10:26:00+03:00
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Пострадавшая при стрельбе в центре Вашингтона сотрудница нацгвардии умерла в больнице, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, <...> она только что скончалась. Ее больше нет с нами", — сказал глава государства в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
По его данным, второй раненый все еще остается в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в среду в районе, где расположены дипломатические учреждения. Пострадали два силовика. Очевидцы рассказали, что слышали две очереди выстрелов.
Полиция задержала подозреваемого.
После смерти одной из раненых злоумышленнику могут предъявить обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. В таком случае ему грозит смертная казнь. Генпрокурор США Пэм Бонди ранее предупредила, что гособвинение будет добиваться высшей меры, если кто-то из пострадавших умрет.
Как отметил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, подозреваемый в прошлом работал в Афганистане на правительственные структуры США. По данным NBC, он получил убежище в стране в этом году.