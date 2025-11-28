Ермака фактически уволило НАБУ, пишут СМИ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), это сигнал, что Зеленский больше не "источник власти" в стране, пишет издание "Страна.ua".
"Получается, что Ермака в реальности уволил не его начальник (Зеленский), а НАБУ: еще даже до предъявления главе офиса подозрения... (Зеленский - ред.) отправил в отставку своего ближайшего соратника, всего лишь после обыска, общественного резонанса и давления оппозиционных политиков. И это сильнейший сигнал всему госаппарату, что Зеленский уже не является "источником власти" в стране и не может даже самым близким людям что-либо гарантировать", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Издание также подчеркивает, что на Украине мало тех, кто верит, что Ермак и другие фигуранты коррупционных дел "могли проворачивать свои схемы без ведома, согласия, а то и прямого участия" Зеленского.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.