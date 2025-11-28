Ермака фактически уволило НАБУ, пишут СМИ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), это сигнал, что Зеленский больше не "источник власти" в стране, пишет издание "Страна.ua".

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.