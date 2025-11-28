https://ria.ru/20251128/ukraina-2058492975.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
украина
Новости
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
